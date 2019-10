Stella Rossa, Milojevic: "Sono riusciti a punire ogni nostro errore"

Il pesante passivo incassato al New White Heart Lane dalla Stella Rossa non scoraggia mister Vladan Milojevic, che cerca segnali positivi in una gara che si è messa subito in salita per i serbi, già sotto di due reti dopo il primo quarto d'ora. Il tecnico ha commentato attraverso il sito ufficiale del club la prestazione dei suoi: "Sono sicuro che il passivo finale è troppo pesante. Ci sono state fasi della gara in cui stavamo cercando di superare gli avversari attraverso i passaggi e il gioco offensivo, ma non è bastato stasera. Non è facile giocare contro il Tottenham. Ciò che mi rende felice dopo questo tipo di risultato è il gran numero di tiri in porta, che dimostra che stavamo cercando di fare gol.

La maggior parte delle reti che abbiamo incassato questa sera non dovrebbe essere subita in questo modo. Dovremo cercare di migliorare sotto questo aspetto in futuro e ridurre al minimo tali errori, soprattutto in una competizione come la Champions League. Il Tottenham è una grande squadra, fisicamente ben preparata, potente in attacco, con giocatori di alto livello che sono riusciti a punire ogni nostro errore. Guardiamo avanti, siamo solo a metà strada. Ci sono altre tre partite, due delle quali in casa. Ci sono molti punti in ballo, sicuramente perdere fa male, ma dobbiamo imparare le lezioni. A Belgrado giocheremo con molta più sicurezza, di fronte ai nostri tifosi. Mi aspetto un Marakana al completo nella prossima partita. È certo che giochiamo diversamente in casa, abbiamo molta più fiducia, fiducia che purtroppo ci manca nelle altre partite. Abbiamo un gran numero di giovani giocatori come Vulic e Njegos. Ci manca l'esperienza, quindi nelle prossime gare cercheremo di dare loro più spazio e l'occasione di assumersi più responsabilità".