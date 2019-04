Tottenham, Dele Alli e Lamela tornano a disposizione per la Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità per quanto riguarda il Tottenham in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions in programma domani sera contro il Manchester City. Il tecnico Pochettino infatti avrà nuovamente a disposizione Dele Alli e Erik Lamela che hanno recuperato rispettivamente dai problemi alla mano e ai flessori della coscia. Ancora out, invece, Harry Kane, Serge Aurier, Eric Dier e Harry Winks.