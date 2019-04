Tottenham, Pochettino incerto sul futuro di Eriksen: "Spero che resti qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen tiene in ansia i tifosi del Tottenham, e anche Mauricio Pochettino. Il danese, ieri decisivo nella vittoria sul Brighton, è seguito da diversi top club europei, in Italia ci sono Juventus e Inter. Del suo futuro ha parlato ieri sera l'allenatore degli Spurs: "Spero che rimanga con noi anche in futuro, ma penso che le trattative siano ancora aperte, vedremo cosa succederà. Ci avviciniamo a fine stagione, ci sono tante chiacchiere e penso che la cosa più importante sia tenere i giocatori concentrati sugli obiettivi ancora da raggiungere".