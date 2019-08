Tottenham, Pochettino: "Non so se Eriksen rimarrà con noi"

© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Manchester City: "Non so cosa accadrà di qui alla fine del mercato. Non so se resterà, il mio ruolo di allenatore non comprende questo. Io sono qui per aiutare e potenziare i miei giocatori fino a quando non decidono di intraprendere un altro percorso nella loro carriera. Il nostro rapporto è professionale, non così personale da conoscere queste cose".