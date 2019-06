UFFICIALE: Bournemouth, rinnovo annuale per l'ex Fiorentina Boruc

Rinnovo di contratto per l'ex Celtic e Fiorentina Artur Boruc. Il portiere polacco ha rinnovato con il Bournemouth fino al giugno 2020. Boruc (39) è arrivato al Bournemouth nel 2014 dopo due anni al Southampton.

🇵🇱 The Big Pole in our goal 🙌@ArturBoruc signs a new one-year contract with the club ✍️#afcb 🍒 pic.twitter.com/LbFfEe08N8

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) June 3, 2019