UFFICIALE: Hertha Berlino, Klinsmann entra in società

L’ex ct di Germania e Usa Jurgen Klinsmann è un nuovo dirigente dell’Hertha Berlino. L’ex calciatore, visto in Italia con le maglie di Inter e Sampdoria, è infatti uno dei nove membri del Consiglio di Vigilanza del club dopo il nuovo assetto societario con Tennor Holding BV che passa a controllare il 49,9% delle azioni del club tedesco.

"Sono lieto di far parte di quello che sarà il più eccitante progetto calcistico in Europa da ora in poi, nonché di un club con il quale sento una connessione emotiva. - ha spiegato Klinsmann – Sono convinto che con la mia esperienza e la mia rete di conoscenze possa contribuire alla crescita di questa società”.