UFFICIALE: Liverpool, Woodburn in prestito all'Oxford. Maglia n° 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova esperienza in prestito per Ben Woodburn, giovanissimo attaccante classe '99 di proprietà del Liverpool. Dopo aver contribuito al cammino promozione in Premier League dello Sheffield United per i primi sei mesi dello scorso torneo, ed esser tornato nello scorso gennaio ad Anfield, lascia ancora i Reds, nuovamente in prestito: nella prossima stagione giocherà in forza all'Oxford United, club di terza serie inglese. Vestirà la maglia numero 10.