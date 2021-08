ufficiale Liverpool, il nazionale gallese Ben Woodburn passa agli Heart of Midlothian

vedi letture

Ben Woodburn (21) si prepara a lasciare ancora una volta il Liverpool. Il centrocampista offensivo, nazionale del Galles, va in prestito annuale agli Heart of Midlothian in Scozia.

Woodburn negli ultimi tre anni è transitato per Sheffield United, Oxford United e Blackpool.