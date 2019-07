© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jordi Mboula (20) saluta il Monaco per il Cercle Bruges, almeno a titolo temporaneo. Il club belga fa sapere che l'esterno offensivo, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ha firmato fino al prossimo 30 giugno 2020. Nella passata stagione, Mboula ha giocato sette volte in Ligue 1 e una volta in Champions League.