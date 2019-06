UFFICIALE: Nantes, Limbombe ceduto in prestito allo Standard Liegi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anthony Limbombe (24) saluta momentaneamente il Nantes. L'esterno offensivo belga torna in patria per vestire la maglia dello Standard Liegi, poi nel 2020 rientrerà di nuovo in Francia. Arrivato in Ligue 1 un anno fa, l'ex Club Bruges nell'ultima stagione ha collezionato un gol in 29 presenze.