Steven Gerrard ha rinnovato il suo contratto con i Rangers Glasgow fino al 2024. Il tecnico, 39 anni, ha avuto il merito di condurre la squadra ai sedicesimi di finale di Europa League. Era dal 2010-11 che la squadra non si ritrovava a febbraio ad essere ancora in corsa in una competizione continentale. In campionato i Gers sono al secondo posto, a due sole lunghezze dal Celtic.

🆕 Gerrard 2024 🆕#RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.

