UFFICIALE: Reading, riecco O'Shea. L'ex United nei panni di manager

John O'Shea si è ritirato dal calcio al termine della passata stagione, all'età di 38 anni. Ma per il fu difensore irlandese la pausa dal calcio è durata poco, e per lui ha rappresentato un'immediata transizione da quello giocato a quello vissuto in panchina. Infatti il Reading, ultima maglia da lui vestita da calciatore, lo ha annunciato come nuovo manager della prima squadra. Ecco la comunicazione data sui social del club.

🇮🇪 We are delighted to announce John O'Shea has signed a contract which will see him return to the Madejski as First Team Coach

A legend on the pitch begins next chapter of his career alongside José Gomes at #readingfc #TheReadingWay

— Reading FC (@ReadingFC) July 22, 2019