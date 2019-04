© foto di Federico De Luca

In prestito dal Benfica e protagonista di un'ottima prima stagione in Premier League, Raul Jimenez è stato riscattato dal Wolverhampton. L'attaccante messicano, classe 1991, ha segnato 15 reti in 37 partite e i Wolves hanno battuto il record di spesa: 35 milioni di euro. Contratto fino al 2023.