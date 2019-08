Valencia, non solo André Silva: per il dopo-Rodrigo c'è anche Werner

Non solo André Silva , il Valencia pensa anche a Timo Werner per sostituire il partente Rodrigo. Come riporta As.com, il giovane attaccante del RB Lipsia sarebbe infatti considerato uno dei profili ideali per rinforzare il reparto avanzato di Marcelino. Il talento tedesco vedrà scadere il suo contratto fra un anno e finora non ha voluto rinnovare: i pipistrelli valutano l'affondo.