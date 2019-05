© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Le pene del calcio si superano... col calcio". Arturo Vidal ha offerto sui social la sua personale ricetta per dimenticare l'amarissima remontada subita ad Anfield in semifinale di Champions. Questo il suo tweet dopo la vittoria per 2-0 di ieri contro il Getafe, partita che l'ha visto tra i protagonisti con un gol e un'ottima prestazione individuale: