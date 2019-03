Marcos Senna, rappresentante istituzionale del Villarreal, ha commentato così ai microfoni di Movistar + il sorteggio di Europa League che ha abbinato Sottomarino giallo e Valencia ai quarti di finale: "Marcelino ci conosce già e questo è un vantaggio. Daremo tutto per cercare di passare il turno in queste due partite storiche. Chi andrà avanti avrà poi una semifinale durissima perché dovrà vedersela con Arsenal o Napoli, ma per noi è già un privilegio essere tra le prime otto. Giocare in casa l'andata ci obbliga a ottenere subito un gran risultato, non dovremo prendere gol".