© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquantacinque giorni. È questo il periodo in cui, soltanto finora, Malcom è dovuto restare lontano dai terreni di gioco. Infortunatosi lo scorso 8 agosto all'anca, l'esterno d'attacco dello Zenit ha spiegato l'entità del suo problema fisico ai canali ufficiali del club russo: "Ho un infortunio molto delicato e sensibile. Sento dolore per uno-due giorni, poi mi passa, ma appena forzo un po' l'anca torna a farmi male. Devo fare tanta palestra per rinforzarmi fisicamente. I tifosi comunque non si devono preoccupare, il mio recupero sarà rapido e tornerò a giocare il prima possibile per regalare loro grandi gioie. Ho una disperata voglia di vincere con questa maglia, voglio giocare la Champions con lo Zenit e appena rientrerò darò il massimo. Ve lo assicuro". In questa stagione sono appena due le gare disputato ad oggi da Malcom, con 62 minuti in campo, nessun gol e nessun assist.