Barcellona, lunedì riunione d'urgenza. Dal tecnico alle elezioni, tutti i temi da affrontare

Quest’estate potrebbe essere quella della rivoluzione in casa Barcellona, soprattutto alla luce del brutto ko subito in Champions League che ha fatto capire come ormai il club blaugrana sia giunto alla fine di un ciclo. Quasi impossibile la permanenza di Quique Setien, che non aveva convinto nemmeno prima del tonfo contro il Bayern Monaco. La rivoluzione partirà proprio dalla panchina e per questo i catalani stanno sondando diversi profili, tutti diversi tra loro. Il primo è quello di Mauricio Pochettino, argentino ex Tottenham che in Italia era stato accostato a Inter e Juventus. Non si tratta però dell’unico nome sul taccuino. Una pazza idea porta a Xavi Hernandez, ex campione blaugrana che potrebbe lasciare l'Al Saad nonostante il rinnovo da poco firmato. Più staccato dagli altri candidati c’è Ronald Koeman, che però difficilmente lascerà la panchina dell’Olanda a dieci mesi dagli Europei. Sembra anche difficile che possa sostenere il doppio incarico.

Per lunedì, intanto, il presidente Josep Maria Bartomeu ha convocato una riunione d’urgenza della Junta Directiva. Si parlerà del nuovo tecnico, ma non solo: ci sono anche le elezioni presidenziali da fissare. Dalla scelta del tecnico e dal ribaltone in dirigenza si potrà poi ripartire per conoscere il futuro di diversi calciatori, a cominciare dal sogno dell’Inter Lionel Messi.