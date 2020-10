Bologna, il bel gioco non basta a evitare l'ennesimo ko. Urgono rinforzi in attacco

Terza sconfitta consecutiva per il Bologna, eppure uscito a testa alta dall'Olimpico. La squadra di Sinisa Mihajlovic si presenta a Roma puntando a vincere, cercando di mettere alle corde una Lazio che ha speso tanto in termini di energia. Un bel primo tempo, anche migliore dei biancocelesti, con un gol annullato a Svanberg dopo che l'arbitro Irrati ha consultato il VAR, riscontrando un fallo di Schouten su Lucas Leiva. Una magia di Luis Alberto e un gol da rapace dell'area di rigore di Immobile mettono in ginocchio i felsinei nella ripresa. Non esenti da colpe, nei due gol, Danilo e Tomiyasu. Inutile la rete di De Silvestri. Deluso Mihajlovic, che torna ancora a casa solo con una pacca sulla spalla per la buona prestazione. Si paga l'inesperienza della rosa e l'assenza di un centravanti dal gol facile.