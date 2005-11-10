Carlos Augusto più Martinez meno Bastoni: l'Inter trova la prima vittoria in Champions

Vittoria doveva essere e alla fine vittoria è stata, anche se l'Inter se l'è vista brutta e ha rischiato di mancare l'appuntamento con i tre punti anche nel match di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, in cui riesce a imporsi per 1-0 grazie al gol di Carlos Augusto nonostante l'espulsione rimediata giusto qualche minuto prima dal centrale Bastoni, per doppio giallo.

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Rivincita Martinez

Il grande protagonista è ovviamente Carlos Augusto, ma uno spazio se lo ritaglia anche Josep Martinez. Contestatissimo e in aria di lasciare il posto da titolare a Provedel, il portiere spagnolo è stato invece confermato da Chivu e ha lasciato il segno con un paio di parate importanti nel corso del secondo tempo.

Le parole di Chivu

Cristian Chivu come sempre non si sbilancia troppo nella sua analisi in conferenza stampa: "Credo che quello che è accaduto in Champions l'ultimo anno qualche segno l'ha lasciato. Ne abbiamo perse 2 su 8 e ne mancano 6. Aumenta la pressione, non puoi permetterti di sbagliare. Ho visto una squadra che ha approcciato bene poi si è intimorita. I tre cambi ci hanno dato energia, abbiamo trovato le corse giuste e quello che serviva. Anche un po' di serenità. Siamo rimasti in dieci e abbiamo capito che dovevamo fare qualche sforzo in più. Credo che sia una vittoria che toglie qualche pensiero di quelle che sono state le nostre difficoltà. C'era bisogno".