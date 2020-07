Diesel Toro. Prima si fa spaventare, poi ribalta e domina il Brescia con le sue punte

Prima il brivido del gol di Torregrossa, poi la vittoria. E' stata una serata da Toro quella della formazione di Moreno Longo contro il Brescia. La rete in avvio delle Rondinelle avrebbe potuto far perdere lucidità ai granata che invece nel secondo tempo fanno loro la partita. Merito di un Verdi in forma strepitosa, di un Belotti alla quinta gara consecutiva in gol e ad uno Zaza è che tornato nel tabellino marcatori sette mesi dopo l'ultima volta. Sette come un punti di vantaggio del Toro dalla zona retrocessione. Sette come le giornate che mancano alla fine della stagione.