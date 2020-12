Fortunata e cinica, la Lazio ritrova i 3 punti in A. Una vittoria che per Inzaghi è motivo d'orgoglio

Dopo il sorprendente stop di sette giorni fa in casa contro l'Udinese, la Lazio batte lo Spezia ritrova la vittoria in campionato e si rilancia in classifica. A Cesena, nell'ultima partita che i bianconeri disputeranno in casa al 'Manuzzi-Orogel', finisce 2-1 grazie alle reti dei big capitolini Immobile e Milinkovic-Savic. Ai ragazzi di Italiano non riesce la rimonta nonostante un'ottima partita, mentre ai biancocelesti basta il cinismo del primo tempo per portare a casa i tre punti, resistendo agli assalti liguri della ripresa dopo il gol di Nzola. Simone Inzaghi nel post-partita si dice comunque soddisfatto, visto il periodo pieno di impegni che in fin dei conti sta vedendo la Lazio fare bene in entrambe le competizioni in corso.