Il falso problema del contratto di Roberto Mancini. Anche se le big della Premier lo cercano

Le big della Premier accendono i fari su Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, che Oltremanica ha fatto benissimo con il Manchester City. Così il selezionatore ha deciso di fugare ogni dubbio per il futuro, almeno attuale, dicendo che il contratto non è un problema. Sarà, ma anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha sentito la necessità di escludere un eventuale addio, derubricandolo a falso problema. Linea unitaria dunque per chi ha vinto il girone di Nations League, accedendo quindi alla final four che verrà giocata proprio in Italia, tra Torino e Milano, a ottobre dell'anno prossimo.