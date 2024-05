Il Napoli vuole scegliere: Gasp presto darà una risposta. E impazza la febbre Conte

Dopo una stagione sciagurata che quasi certamente si concluderà senza qualificazione alle prossime competizioni europee, il Napoli ha ora fretta di scegliere il nuovo allenatore e conta nel giro di una settimana di avere chiuso l'accordo col nuovo tecnico con cui aprire un ciclo a partire di questa estate. E' una urgenza di De Laurentiis, presidente che non vuole perdersi in lungaggini come invece accadde un anno fa. Ma anche del neo direttore sportivo Manna, giovane dirigente che arriverà dalla Juventus e che solo dopo aver scelto il tecnico potrà iniziare a definire i primi acquisti.

Il nome che più infiamma la piazza è quello di Antonio Conte, profilo molto costoso ma che fa parte della lista del presidente De Laurentiis. Il preferito però resta Gian Piero Gasperini e in questo senso già nelle prossime ore il club partenopeo saprà se il Gasp verrà o meno liberato dall'Atalanta. Archiviata la finale di Coppa Italia e con la Champions ormai in tasca, la Dea ha ora in programma di confrontarsi col suo allenatore per capire se si può andare avanti insieme (magari anche rinnovare il contratto scadenza 2025) oppure se dopo le ultime gare della stagione le parti si separeranno.

Gli altri nomi sulla lista del Napoli, al momento più defilati, sono quelli di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Il primo verrà congedato dal Milan dopo le ultime due giornate di campionato, il secondo ha in programma di lasciare la Fiorentina tre stagioni dopo il suo arrivo.