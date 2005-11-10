La Juve Stabia rifiata, la Sampdoria affonda: i risultati di Serie B e la classifica aggiornata
Paolo Lora Lamia
Speranza e disperazione sono alcuni sentimenti presenti nelle tre partite di Serie B che hanno chiuso la 7ª giornata. Il programma della domenica è partito con Juve Stabia-Sudtirol, match vinto dalle vespe con un netto 3-0. 3 punti vitali per i campani, considerando anche la penalizzazione. C'è poi stato il confronto tra Cesena e Avellino: match combattuto e chiuso sull'1-1, tra due squadre che possono ambire ai playoff. In chiusura l'ennesima sconfitta rimediata dalla Sampdoria, per 1-2 in casa contro l'Arezzo. Tifosi furiosi, in bilico il tecnico Corradi.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Juve Stabia-Sudtirol 3-0
43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci
Cesena-Avellino 1-1
51' Fiori (C), 67' Izzo (A)
Sampdoria-Arezzo 1-2
9' Henderson (S), 15' Arena (A), 60' Chierico (A)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Benevento 11
Avellino 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5°
Sampdoria 4
Catanzaro 4
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva