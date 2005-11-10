La Juve Stabia rifiata, la Sampdoria affonda: i risultati di Serie B e la classifica aggiornata

Speranza e disperazione sono alcuni sentimenti presenti nelle tre partite di Serie B che hanno chiuso la 7ª giornata. Il programma della domenica è partito con Juve Stabia-Sudtirol, match vinto dalle vespe con un netto 3-0. 3 punti vitali per i campani, considerando anche la penalizzazione. C'è poi stato il confronto tra Cesena e Avellino: match combattuto e chiuso sull'1-1, tra due squadre che possono ambire ai playoff. In chiusura l'ennesima sconfitta rimediata dalla Sampdoria, per 1-2 in casa contro l'Arezzo. Tifosi furiosi, in bilico il tecnico Corradi.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2

11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Ascoli-Empoli 1-1

14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)

Benevento-Vicenza 2-2

22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)

Carrarese-Modena 2-1

1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)

Padova-Virtus Entella 1-2

28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)

Mantova-Palermo 0-2

62' Segre, 86' Hernani

Pisa-Cremonese 3-1

3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)

Juve Stabia-Sudtirol 3-0

43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci

Cesena-Avellino 1-1

51' Fiori (C), 67' Izzo (A)

Sampdoria-Arezzo 1-2

9' Henderson (S), 15' Arena (A), 60' Chierico (A)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 19

Mantova 14

Pisa 13

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 12

Benevento 11

Avellino 11

Arezzo 10

Virtus Entella 9

Hellas Verona 8

Cesena 8

Carrarese 7

Empoli 7

Padova 7

Cremonese 6

Vicenza 6

Juve Stabia 5°

Sampdoria 4

Catanzaro 4

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva