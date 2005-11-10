Ci sono partite che non si giocano sotto i riflettori degli stadi, ma nel silenzio assordante di una mente che chiede aiuto senza riuscire a gridare, la parabola umana e sportiva di Robert Enke appartiene a questa dimensione, una ferita ancora aperta nella memoria del calcio europeo.

Portiere di classe cristallina, capace di difendere i pali di club prestigiosi come Benfica e Barcellona fino a guadagnarsi la maglia da titolare della Nazionale tedesca verso il Mondiale sudafricano del 2010, Enke era per tutti l'immagine stessa dell'affidabilità.

Dietro l'armatura del numero uno, però, si consumava da anni un dramma profondissimo.

Tutto era cominciato molto prima dell'apice della sua carriera, all'inizio degli anni Duemila, quando i primi attacchi di ansia e depressione avevano iniziato a minare le certezze di un ragazzo solo apparentemente inscalfibile.

Nel mondo del pallone, dove la vulnerabilità viene spesso scambiata per debolezza, Robert aveva scelto il silenzio, indossando una maschera di normalità per proteggere il proprio lavoro e la propria dignità.

Poi, nel 2004, la vita gli aveva presentato la sfida più dura.

Dalla relazione con la moglie Teresa era nata la piccola Lara, venuta al mondo con una gravissima malformazione cardiaca congenita, per due anni la casa dei coniugi Enke si era trasformata nella corsia di un ospedale, Robert si divideva tra le parate sul prato verde dell'Hannover 96 e le notti insonni accanto alla culla della figlia, aggrappato a una speranza che si è spezzata definitivamente nel settembre del 2006, Lara se n'è andata a soli due anni, stroncata dalle complicazioni di un intervento all'orecchio, lasciando nei genitori un vuoto incolmabile.

Il lutto ha trasformato il male oscuro di Enke in una zavorra insostenibile, neppure l'adozione della piccola Leila nel 2009 e la fascia da capitano dell'Hannover sono riuscite a dissipare quelle ombre.

Nel tardo pomeriggio del 10 novembre 2009, a 32 anni, il portiere della Germania ha deciso di fermarsi per sempre lungo i binari di un passaggio a livello a Eilvese, a pochi chilometri da casa.

Prima di compiere l'ultimo gesto, aveva fatto tappa al cimitero per lasciare un biglietto sulla lapide della sua primogenita, scegliendo di tornare idealmente accanto a lei.

La sua scomparsa ha scosso la Bundesliga e l'intero movimento calcistico mondiale, culminando nella commovente cerimonia funebre allo stadio di Hannover davanti a quarantamila persone.

Da quell'immenso dolore, grazie al coraggio della moglie Teresa, è nata una fondazione che oggi porta il suo nome e che ha abbattuto un tabù storico, insegnando allo sport moderno che anche i campioni hanno il diritto di chiedere aiuto.

Domenica 15 novembre 2009, cinque giorni dopo la tragedia, il calcio tedesco si è fermato per tributare l'ultimo, straziante saluto al suo numero uno, non c'erano rivalità né colori di maglia sugli spalti della AWD-Arena di Hannover, ma solo un silenzio carico di commozione condiviso da quarantacinquemila persone accorse fin dalle prime luci dell'alba per stringersi attorno alla famiglia di Robert Enke.

Al centro del terreno di gioco, esattamente sul dischetto del centrocampo dove tante volte aveva osservato i compagni prima del fischio d'inizio, riposava il feretro del portiere, ricoperto da una distesa di rose bianche.

A pochi passi, in prima fila, il coraggio composto della vedova Teresa, accolta dall'applauso infinito del suo pubblico accanto ai genitori di Robert e all'intera rosa dell'Hannover 96.

A rendere omaggio al compagno e all'amico c'era tutta la Nazionale tedesca al completo, guidata dal commissario tecnico Joachim Löw e dal capitano Michael Ballack, che avevano scelto di annullare l'amichevole contro il Cile pur di essere presenti.

Accanto a loro, i vertici della Bundesliga, le delegazioni dei suoi ex club come Barcellona e Benfica, e le più alte cariche istituzionali del Paese.

Sulle note di "You'll Never Walk Alone", intonate a mezza voce da uno stadio intero in lacrime, le parole del presidente federale Theo Zwanziger hanno risuonato come un monito destinato a cambiare per sempre la cultura dello sport: «Il calcio non è tutto e non dovrebbe mai diventarlo».

Poi, quando sei compagni di squadra hanno sollevato la bara in spalla per accompagnarla fuori dal rettangolo verde tra gli applausi scroscianti, il rito pubblico ha lasciato spazio all'intimità del dolore.

Nel piccolo cimitero di Empede, lontano dalle telecamere e nel silenzio della campagna tedesca, Robert Enke è stato sepolto in forma strettamente privata.

Proprio lì, esattamente accanto alla tomba della sua piccola Lara, dove aveva chiesto di poter restare per sempre.