La Fiorentina vince e convince. Commisso è soddisfatto e vuole investire, Iachini frena

La Fiorentina vince contro il Torino per 1-0, grazie a un gol di Castrovilli, iniziando ottimamente il proprio campionato. Una partita dominata soprattutto nel secondo tempo, con Caceres e Biraghi come migliori in campo, mentre la premiata coppia Chiesa-Castrovilli non aveva fatto benissimo fino a quel momento, riscattandosi in un lampo.

A fine partita era visibilmente soddisfatto, Gaetano Castrovilli, che spera sia solo il primo di una lunga serie. Commisso è contento per avere vinto la prima partita del campionato in casa, sottolineando come ci sia voglia di investire sia sullo stadio che nel centro sportivo portando cash in Italia e non debiti. E poi c'è Giuseppe Iachini, che non rinuncia all'eventualità Europa, ma sa che sarà un parto lungo, eventualmente.