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Il Monza dà 4 schiaffi che riportano sulla terra il Cagliari: poker brianzolo e show di Varela

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
20.10.2026 00:49I fatti del giorno
Fonti preferite
La squadra di Pisacane incassa al Brianteo più gol di quelli pressi finora nelle precedenti sei. Il tecnico ai tifosi: "Scusate per lo scempio"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Grande prova di forza del Monza di Ivan Juric, che davanti al proprio pubblico travolge il Cagliari con un netto 4-0. La miglior difesa del campionato, finora capace di incassare appena tre reti, crolla sotto i colpi di Kouadio, della doppietta di Varela e di Robinson, mostrando fragilità e disattenzioni inaspettate. In soli 90 minuti, i brianzoli rifilano ai rossoblù più gol di quanti ne avessero subiti in tutte le precedenti giornate.

La partita

Le prime occasioni sono di parte sarda. Al 22' un'imbucata perfetta di Romano lancia Nzola a tu per tu con Tornqvist, bravissimo a chiudere lo specchio all'angolano con un'uscita provvidenziale. Al 29' ancora Cagliari pericoloso: Maldini inventa per Mendy che resiste alla carica di Carboni e calcia un diagonale velenoso che trova ancora la respinta dell'ex portiere del Como. Nonostante un Cagliari migliore, è il Monza a sbloccare la partita al 40' grazie al primo gol in Serie A di Eddy Kouadio, che innesca il contropiede con un recupero su Maldini e lo rifinisce battendo Caprile. Nella ripresa è un monologo brianzolo. Dopo due minuti Akinsanmiro fa correre Foe Ondoa sulla destra, il quale trova al centro Varela. Il centravanti portoghese si libera dalla marcatura di Yerry Mina e lascia partire un destro all'angolino che non lascia scampo a Caprile. Al 66' Birindelli ruba palla sulla trequarti e innesca Varela, abile a servire Robinson sulla corsa. L'inglese è glaciale davanti a Caprile e firma il 3-0 con un fendente preciso nell'angolino. Al 77' arriva anche il poker: strappo centrale di Robinson che penetra in area e centra in pieno il legno, poi sulla palla vagante si fionda Varela che insacca a porta ormai sguarnita.

Le pagelle di Monza-Cagliari 4-0 a cura di TuttoMercatoWeb.

Le parole di Juric

Ivan Juric ha commentato così il successo in conferenza stampa: "Partita tosta, nel primo tempo il Cagliari ci ha sorpreso con il modulo, nel secondo tempo invece ci siamo sciolti e abbiamo interpretato benissimo, i giocatori hanno capito cosa è mancato nel primo tempo. Varela sta facendo gol e vuole migliorare tanto, è all'inizio e ci sono tanti margini di miglioramento, ora posso solo dirgli bravo perché ogni volta che tira è gol. I gol? Tutti molto belli, lavoriamo sui concetti e sul creare con il gioco, andando a pressare e mettere in difficoltà avversari. Kouadio sono molto soddisfatto, ragazzo molto serio e pieno di fiducia, oggi ha fatto molto bene. Torino ha ottimi giocatori, squadra tosta compatta e con buona qualità, bisogna ripetere prestazione della coppa, speriamo che i miei recuperino e siano carichi".

Le parole di Pisacane

Mastica amaro, invece, Fabio Pisacane: "Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Ho visto molto bene dall'alto e cosa devo correggere. Siamo tornati sulla terra, e contro una squadra della quale sapevamo tutto avremo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 che erano presenti sugli spalti. Provo rabbia nel vedere una squadra che non sembrava una squadra. Onore al Monza per quanto ha fatto. Devo e dobbiamo fare mea culpa, non c'entra nulla il fatto che ero in panchina oppure no".

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