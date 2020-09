Più Inter che Barcellona nel futuro di Lautaro: l'incontro getta le basi per il rinnovo

Una visita di cortesia. Definizione che fa sempre comodo, per scansare le domande scomode. In sede Inter si sono finalmente visti gli agenti di Lautaro Martinez, nome caldo dell'estate nerazzurra. Ma da oggi un po' più legato a questi colori rispetto a ieri, perché l'incontro è stato non solo di cortesia ma anche cordiale e positivo. Ha fotografato la realtà del mercato attuale: di soldi, per arrivare a uno come il Toro, ce ne sono pochi. Tantomeno a Barcellona, dove Lautaro piace eccome, e dove si teme la concorrenza (più quella del City che del Real), ma in questo momento non è tempo di spese folli. E quindi la soluzione più credibile diventa quella più conciliante: rinnovo, fino al 2025, con adeguamento dell'ingaggio. Contento Lautaro, contenta l'Inter. Alla porta il Barça, a meno che in Catalogna non trovino fondi per un'offensiva in extremis. Ma nel futuro immediato, appunto, c'è ancora il nerazzurro per Lautaro.