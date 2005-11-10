Sampdoria, D'Angelo è il nuovo allenatore: spunta anche l'interesse di Antonini per il club

Giornata ricca di novità in casa Sampdoria, tra il cambio in panchina e le indiscrezioni sul futuro societario. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo di Luca D'Angelo come nuovo allenatore della prima squadra. Sul fronte societario, invece, torna a circolare il nome di Valerio Antonini, attuale proprietario del Trapani, che avrebbe manifestato interesse per la società genovese.

Sampdoria, ufficiale Luca D'Angelo: è il nuovo allenatore

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l'affidamento della guida tecnica della prima squadra a Luca D'Angelo. Nato a Pescara il 26 luglio 1971, il tecnico abruzzese porta con sé una significativa esperienza nel calcio italiano, soprattutto in Serie B, maturata alla guida di Pisa e Spezia.

La tappa più importante del suo percorso è stata quella con il Pisa, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nel 2019 e raggiunto la finale playoff per la promozione in Serie A nella stagione 2021/22. D'Angelo ha poi centrato l'obiettivo della promozione in massima serie anche alla guida dello Spezia nella stagione 2024/25.

Il nuovo allenatore sarà affiancato da uno staff composto da Luca Mora, nel ruolo di allenatore in seconda, Giuseppe Leonetti come collaboratore tecnico e Marco Greco e Stefano Cappelli come preparatori atletici. La Sampdoria punta così a ritrovare continuità, identità di gioco e risultati.

Sampdoria, interesse di Valerio Antonini: le ultime

Le novità non riguardano soltanto il campo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Valerio Antonini avrebbe manifestato interesse nei confronti della Sampdoria.



L'imprenditore romano, attuale proprietario del Trapani, era già stato accostato negli ultimi mesi ad altre società del calcio italiano: in estate al Cesena, a settembre alla Sambenedettese e a ottobre al Campobasso. Ora il suo nome torna a circolare in relazione a un club di Serie B.

Resta da capire se l'interesse potrà tradursi in un'iniziativa concreta e, soprattutto, quale sarà la posizione dell'attuale proprietà blucerchiata. Al momento, dunque, si tratta di un'indiscrezione da seguire, mentre la Sampdoria si prepara ad aprire un nuovo capitolo sportivo con D'Angelo in panchina.