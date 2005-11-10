Cambio di marcia della Sampdoria. Nelle ultime quattro partite la squadra allenata da Luca D'Angelo ha inanellato altrettante vittorie con la classifica che è tornata a sorridere. Sulla strada dei blucerchiati questo pomeriggio però ci sarà la Cremonese, una sfida insidiosa che rappresenterà un nuovo esame per Insigne e compagni. "Nel calcio e nello sport in generale ogni gara è un esame - ha detto ieri proprio l'allenatore doriano -. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e servirà una gara molto buona da parte nostra".

Due assenze a centrocampo

Qualche dubbio di formazione dettato non solo dai tre impegni in una settimana ma anche da qualche assenza di troppo in mezzo al campo. Non ci sarà lo squalificato Henderson con Conti sarà out a causa di un problema ad un polpaccio accusato nella rifinitura prima della gara di Padova. Il centrocampista, fa sapere D'Angelo, all'Euganeo è andato in panchina ma di fatto non era disponibile.

Dubbio in difesa

Dubbio anche in difesa dove Luca Ravanelli è stato convocato ma resta in dubbio a causa di un attacco influenzale. Qualora stesse bene dovrebbe giocare dal primo minuto, altrimenti è pronto Ferrari. In attacco tornerà dal primo minuto Lorenzo Insigne insieme a Mezzotero e Begic alle spalle di Tutino.