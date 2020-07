Serie A, la classifica aggiornata: Inter terza. Il Genoa resta a +4 sul Lecce. Brescia in B

Stop dell'Inter a San Siro contro la Fiorentina e mancato contro sorpasso sull'Atalanta della formazione di Conte. Domani la Juventus, in caso di vittoria, festeggerà il nono Scudetto consecutivo. Brescia matematicamente in B dopo la sconfitta contro il Lecce, con i salentini che non hanno però recuperato punto sul Genoa che ha battuto la Samp nel derby. Di seguito la classifica aggiornata.

Juventus 80*

Atalanta 74

Inter 73



Lazio 69*

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42*

Sampdoria 41

Torino 38

Udinese 36*

Genoa 36

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in meno