Un talento al giorno, Bruno Amione: il dopo Romero è già stato individuato

Bruno Amione, difensore classe 2002 di proprietà del Belgrano (stessa squadra di provenienza e stesso agente di Romero del Genoa), è finito nelle mire do Juventus, Inter e Genoa stando a quanto riferisce quest'oggi Sky. Il club di Preziosi lo vorrebbe come sostituto dell'argentino, cinque anni più vecchio, ma per averlo servirà una offerta molto convincente. L’Atletico Madrid in Spagna, ma anche Racing Avellaneda e Boca Juniors in Argentina, avendo la possibilità di arrivare subito al giocatore a differenza dei club italiani, che potrebbero tesserarlo solo dopo la maggiore età, essendo extracomunitario.

Nome: Bruno Amione

Data di nascita: 3 gennaio 2002

Nazionalità: argentino

Ruolo: centrale difensivo

Squadra: Belgrano de Córdoba

Assomiglia a: Cristian Romero