Baroni si esalta nel suo personale derby. Gilardino cerca le tante prime volte

Si affrontano per la quarta volta quest’oggi, in veste di allenatori, Marco Baroni e Alberto Gilardino. Quest’ultimo, che con il suo Pisa è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione, parte da una situazione di vantaggio rispetto al collega (due vittorie contro una). Anche se, c’è da dirlo, l’ultimo confronto diretto è stato vinto nettamente dal tecnico toscano (Lazio-Genoa 3-0 nella scorsa stagione).

Tra i due, per il momento non si è mai verificato un pareggio anche se la casistica totale non è che sia amplissima come già sottolineato.

Baroni, fiorentino di nascita, si trova bene contro il Pisa. Questa sorta di derby toscano personale lo ha portato a casa tre volte in cinque precedenti, vincendo due volte con il Benevento nella stagione 2016/17 e imponendosi anche con il Lecce nell’ultimo confronto diretto, nel campionato 2021/22. Le sue squadre hanno subito una sola rete contro i nerazzurri che è costata tra l’altro cara, perché l’unica sconfitta è stata per 1-0 sempre con il Lecce nella stagione che abbiamo citato. Tutti i precedenti in questo senso fanno riferimento alla Serie B.

Oltre che alla vittoria in questo torneo di Serie A, a Gilardino manca il successo anche contro il Torino. Due volte nella sua carriera di allenatore ha affrontato i granata e due volte ha mancato l’appuntamento con i tre punti. Al massimo è arrivato un pareggio. Non solo, le sue squadre non sono ancora riuscite a segnare contro i piemontesi.

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS GILARDINO

1 vittoria Baroni

0 pareggi

2 vittorie Gilardino

4 gol fatti squadre Baroni

3 gol fatti squadre Gilardino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS PISA

3 vittorie Baroni

1 pareggio

1 vittoria Pisa

6 gol fatti squadre Baroni

1 gol fatto Pisa

TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS TORINO

0 vittorie Gilardino

1 pareggio

1 vittoria Torino

0 gol fatti squadre Gilardino

1 gol fatto Torino