Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Baroni si esalta nel suo personale derby. Gilardino cerca le tante prime volte

Baroni si esalta nel suo personale derby. Gilardino cerca le tante prime volteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:02Le Statistiche
Redazione Footstats

Si affrontano per la quarta volta quest’oggi, in veste di allenatori, Marco Baroni e Alberto Gilardino. Quest’ultimo, che con il suo Pisa è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione, parte da una situazione di vantaggio rispetto al collega (due vittorie contro una). Anche se, c’è da dirlo, l’ultimo confronto diretto è stato vinto nettamente dal tecnico toscano (Lazio-Genoa 3-0 nella scorsa stagione).

Tra i due, per il momento non si è mai verificato un pareggio anche se la casistica totale non è che sia amplissima come già sottolineato.

Baroni, fiorentino di nascita, si trova bene contro il Pisa. Questa sorta di derby toscano personale lo ha portato a casa tre volte in cinque precedenti, vincendo due volte con il Benevento nella stagione 2016/17 e imponendosi anche con il Lecce nell’ultimo confronto diretto, nel campionato 2021/22. Le sue squadre hanno subito una sola rete contro i nerazzurri che è costata tra l’altro cara, perché l’unica sconfitta è stata per 1-0 sempre con il Lecce nella stagione che abbiamo citato. Tutti i precedenti in questo senso fanno riferimento alla Serie B.

Oltre che alla vittoria in questo torneo di Serie A, a Gilardino manca il successo anche contro il Torino. Due volte nella sua carriera di allenatore ha affrontato i granata e due volte ha mancato l’appuntamento con i tre punti. Al massimo è arrivato un pareggio. Non solo, le sue squadre non sono ancora riuscite a segnare contro i piemontesi.

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS GILARDINO
1 vittoria Baroni
0 pareggi
2 vittorie Gilardino
4 gol fatti squadre Baroni
3 gol fatti squadre Gilardino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS PISA
3 vittorie Baroni
1 pareggio
1 vittoria Pisa
6 gol fatti squadre Baroni
1 gol fatto Pisa

TUTTI I PRECEDENTI GILARDINO VS TORINO
0 vittorie Gilardino
1 pareggio
1 vittoria Torino
0 gol fatti squadre Gilardino
1 gol fatto Torino

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"... Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"
Pisa senza gol, ma Gilardino non si preoccupa. E su Cuadrado: "Ci sposta gli equilibri"... Pisa senza gol, ma Gilardino non si preoccupa. E su Cuadrado: "Ci sposta gli equilibri"
Sarri e Gilardino si "accontentano" dello 0-0: il bicchiere dopo Pisa-Lazio è mezzo... Sarri e Gilardino si "accontentano" dello 0-0: il bicchiere dopo Pisa-Lazio è mezzo pieno
Altre notizie Le Statistiche
Baroni si esalta nel suo personale derby. Gilardino cerca le tante prime volte Baroni si esalta nel suo personale derby. Gilardino cerca le tante prime volte
Verona-Inter partita che può regalare un 50 e un 100! Verona-Inter partita che può regalare un 50 e un 100!
Mezz'ora (a gara) senza reti per la Fiorentina. La ricchezza del Lecce Mezz'ora (a gara) senza reti per la Fiorentina. La ricchezza del Lecce
Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...... Toro, come ti blindo la porta e arrivo a vedere la vetta di una classifica. Il Pisa...
All’esordio da juventino Spalletti può fare 500. E contro Nicola e la Cremonese… All’esordio da juventino Spalletti può fare 500. E contro Nicola e la Cremonese…
A Cremona un ex con 2 scudetti: uno da juventino l’altro con l’Inter A Cremona un ex con 2 scudetti: uno da juventino l’altro con l’Inter
Per insediare un record all’Udinese l'Atalanta deve continuare a fare X Per insediare un record all’Udinese l'Atalanta deve continuare a fare X
Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 10^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
5 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Svilar vs Maignan: in Milan-Roma il miglior portiere degli anni scorsi e quello di ora
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Baschirotto: "Vedere i compagni delusi dimostra che la prestazione c'è stata"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio
Immagine news Serie A n.4 Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera
Immagine news Serie A n.5 Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
Immagine news Serie A n.6 Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Immagine news Serie B n.3 Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo avverte: "Tutte le partite sono trappole. Dobbiamo fare la nostra partita"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta deluso: "Non mi aspettavo un atteggiamento così nel secondo tempo"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Tramutare la delusione in rabbia agonistica. Ripartiamo subito"
Immagine news Serie C n.5 Atalanta U23, Bocchetti: "La stagione è lunga e complicata, dobbiamo fare più punti possibili"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…