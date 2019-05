ChievoVerona, per fortuna che c'è il Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’andata il ChievoVerona raccolse il suo primo successo in campionato. Non è rimasto l’unico, ma in caso di bis sarebbe comunque una notizia.

Eppure il Frosinone è squadra amica, almeno statisticamente parlando, dei clivensi.

Fra Serie A e cadetteria contiamo già 5 incroci con un en plein di vittorie per i veneti che fra l’altro hanno marcato 12 gol contro le sole 2 reti incassate.

Nel Lazio c’è solo il precedente del 2015-2016, quando al 15esimo turno finì col punteggio di 0-2. Ma entrambe le marcature arrivarono sul filo di lana. Paloschi fece 1-0 su calcio di rigore al novantesimo, Meggiorini raddoppiò tre minuti più tardi.

E anche all’andata il match di sbloccò dal risultato ad occhiali solo al 76’ grazie a una punizione di Giaccherini.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

0 vittorie Frosinone

0 pareggi

2 vittorie ChievoVerona

1 gol fatto Frosinone

4 gol fatti ChievoVerona

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-ChievoVerona 0-2, 15° giornata 2015/2016