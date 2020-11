Il Bologna non pareggia...e il Crotone non segna nei secondi tempi

vedi letture

Giunti alla nona giornata del campionato di Serie A, possiamo definire il Bologna come la squadra che non pareggia. Tre vittorie e cinque sconfitte questo il cammino seguito dalla compagine allenata da Mihajlovic. Il Crotone ha messo assieme solamente due punti in questa prima fase della stagione; curiosamente i calabresi li hanno ottenuti pareggiando con entrambe le squadre di Torino.

Coincidenza particolare: non solo il Bologna non ha ancora ottenuto un pari in questa stagione, ma anche i match tra gli emiliani e i calabresi non sono mai terminati con la divisione della posta almeno quelli giocati al Dall'Ara. Cinque confronti tra A e B e addirittura la tradizione è favorevole agli ospiti che sono arrivati a tre vittorie contro le due dei padroni di casa.

Il Bologna è l'unica squadra nella massima serie ad aver preso almeno un gol in ogni partita. Alla voce 'clean sheet' i felsinei sono ancora al palo. Il Crotone ha il peggior attacco del campionato; nel secondo tempo la formazione di Stroppa è come se fosse inesistente in fase offensiva: un solo gol realizzato e nell'ultima mezz'ora è lo zero assoluto.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

2 vittorie Bologna

0 pareggi

3 vittorie Crotone

6 gol fatti Bologna

8 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

2005/2006 Serie B Bologna vs Crotone 1-2

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2017/2018 Serie A Bologna vs Crotone 2-3