Il pessimo rapporto del Parma col gol. La vittoria (amara) del Bologna al Tardini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 12:12Le Statistiche
Redazione Footstats

Due punti nelle ultime quattro giornate conquistati dal Parma. C’è un’unica vittoria ottenuta fin qui dai ducali e risale alla quinta giornata. Il Bologna invece è in serie positiva da sei turni. Ma in questa serie, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha infilato anche tre pareggi che hanno rallentato la corsa rossoblu.

Cinque sono le vittorie bolognesi in terra parmense, compresa anche quella arrivata nello spareggio salvezza d’andata nella stagione 2004/05. Un doppio appuntamento amarissimo quello perché è costato al Bologna la retrocessione in B (dopo la vittoria per 1-0 al Tardini c’è stata la sconfitta al Dall’Ara 0-2).

Il Parma si è presentato a questo turno di campionato avendo il peggior attacco della Serie A in coabitazione con il Genoa (4 reti). E’ anche la formazione che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi in questo caso con Verona e Pisa (3 giocatori). Sempre relativamente al Parma e sempre in tema di reti, un solo gol dei gialloblu è arrivato nel corso del primo tempo. Siamo al livello più basso in questa Serie A, un record negativo anche questo condiviso col Genoa.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
24 incontri disputati
8 vittorie Parma
11 pareggi
5 vittorie Bologna
24 gol fatti Parma
21 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A PARMA
1983/1984 Serie C1 Parma vs Bologna 3-3, 8° giornata
L’ULTIMA SFIDA A PARMA
2024/2025 Serie A Parma vs Bologna 2-0, 26° giornata

© Riproduzione riservata
