Il primo gol della Roma in casa Milan? Dell’Avvocato mancato juventino

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:13Le Statistiche
Redazione Footstats

Milan che da quando ospita la Roma in Serie A con la formula a girone unico ha totalizzato 49 vittorie. Pertanto, meno 1 da quota 50. Roma che da quando è ospitata dal Milan in Serie A con la formula del girone unico ha totalizzato 99 gol. Pertanto, meno 1 da quota 100.
Chi raggiungerà per prima le due cifre tonde?
La prima affermazione del Diavolo risale al torneo 1929-1930, quando in occasione della quarta giornata l’incrocio del Meazza terminò con un 3-1. E così proprio in questo match andò in scena anche la prima rete dei calciatori giallorossi.
Curiosità, a marcare per gli ospiti fu Arturo Chini Luduena dopo qualche minuto dal fischio d’avvio e per il momentaneo 0-1. Il giocatore della Roma era un’ala sinistra argentina naturalizzata italiana. Arrivato nel Belpaese per giocare con la Juventus si era poi accasato nella capitale, all’Alba. Era soprannominato l’Avvocato perché laureato in legge.
La bilancia dei precedenti sorride ai padroni di casa in vantaggio di trenta lunghezze per numero di successi, 49-19, e di sessantuno sul fronte marcature, 160-99, mentre i segni X ammontano a 22.
Come arrivano a questo faccia a faccia rossoneri e giallorossi?
Milan con 18 punti (5V – 3X – 1P con 14GF e 7GS) di cui 10 in casa (3V – 1X – 1P con 8GF e 6GS). Dopo il KO alla prima, in casa, contro la Cremonese ha messo assieme 8 turni positivi. Roma a quota 21 (7V – 0X – 2P con 10GFe 4GS) 12 dei quali in trasferta (4V – 0X – 0P con 5GF e 1GS). Non va KO lontano dall’Olimpico dal 12 maggio scorso, 1-2 contro l’Atalanta (ma Gasperini allora vestiva il nerazzurro).

PS: negli ultimi 5 Milan-Roma hanno marcato entrambi i club in campo e dal 2013-2014 almeno 1 rete è sempre arrivata al Meazza (nel 2012-2013 il più recente 0-0).

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)
90 incontri disputati
49 vittorie Milan
22 pareggi
19 vittorie Roma
160 gol fatti Milan
99 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Milan-Roma 3-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Milan-Roma 1-1, 18° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
