Juventus, dal 5-1 a Livorno sono 599 i successi in trasferta

La Lazio fra le mura di casa ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta (Atalanta, al primo turno). La Juventus in trasferta vanta 1 successo (Spezia, lo scorso weekend), 2 pareggi. In questo primo scorcio di stagione i biancocelesti mai hanno raccolto 3 risultati utili di fila. Allo stesso tempo i bianconeri non hanno ancora centrato 2 trionfi consecutivi.

Sono queste le premesse di Lazio-Juventus, lunch match della settima giornata di Serie A 2020-2021.

I precedenti, 76, vedono in vantaggio i piemontesi per numero di vittorie, 33-25, e gol marcati, 104-92. Mentre i segni X ammontano a 18.

Statistiche figlie, soprattutto, degli ultimi 15 scontri diretti, sfide in cui la Vecchia Signora ha raccolto 11 affermazioni, 3 pareggi, 1 KO, allungando quindi sui rivali. La battuta d’arresto per i campioni d’Italia in carica arrivò l’anno scorso, 3-1 il risultato finale: Ronaldo al 25’, Luiz Felipe nel recupero del primo tempo, Milinkovic-Savic al 74’, Caicedo al 95’.

Stavolta però la sfida dell’Olimpico di Roma arriverà con un obiettivo a portata di mano per i ragazzi di mister Pirlo. Se prendiamo in considerazione la Serie A con la formula del girone unico, la classifica all time racconta di 599 successi in trasferta per la Juventus. Il primo arrivò il 13 ottobre 1929, 5-1 a Livorno: doppietta di Zanni, gol di Varglien, Orsi e Munerati.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

76 incontri disputati

25 vittorie Lazio

18 pareggi

33 vittorie Juventus

92 gol fatti Lazio

104 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 0-1, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Juventus 3-1, 15° giornata 2019/2020