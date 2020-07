Juventus, un dominio iniziato 3.007 giorni fa

La Juventus è reduce da 8 vittorie senza soluzione di continuità sul campo del Cagliari. Una serie che ha preso avvio nel torneo 2010-2011 (con l’1-3 firmato Matri, doppietta, Acquafresca, Toni) e arrivata alla passata stagione (0-2 con Bonucci e Kean marcatori).

Curiosamente hanno fatto da sfondo a questo filotto di successi differenti scenografie.

Tanto per cominciare 3 distinte città: Cagliari, ovviamente, ma anche Parma (nel 2012-2013) e Trieste (nel 2011-2012). Per proseguire poi con 4 differenti impianti: la Sardegna Arena (in 2 circostanze), ma anche il Sant’Elia (in 4), il Tardini (in 1) e il Rocco (in 1).

E proprio nello stadio dedicato al paròn la Vecchia Signora festeggiò il primo scudetto di un ciclo arrivato a quota 9. Era il 6 maggio 2012, anche allora 37esimo turno, lo 0-2 fu griffato da Vucinic e un’autorete di Canini. Da allora sono trascorsi 3.007 giorni.

Se diamo uno sguardo ai precedenti in campionato fra i due club, non tenendo conto del fattore casa, poi, ci ritroviamo davanti a un parziale da capogiro: la Vecchia Signora viene da 7 successi di fila con 19 gol marcati e solo 1 incassato (Joao Pedro l’anno scorso a Torino per il momentaneo 1-1).

L’ultima vittoria rossoblù?

Fra le mura di casa risale al 2009-2010, 2-0, Nené e Matri.

Grandi assenti, quindi, i pareggi: con reti troviamo l’1-1 del 2005-2006, a porte inviolate lo 0-0 del 1996-1997.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

38 incontri disputati

9 vittorie Cagliari

12 pareggi

17 vittorie Juventus

31 gol fatti Cagliari

43 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Juventus 1-0, 19° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Juventus 0-2, 30° giornata 2018/2019