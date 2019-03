© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parla decisamente gialloblu il derby veneto tra Verona e Venezia. Il bilancio delle vittorie vede gli scaligeri davanti 22 a 7 anche se, paradossalmente, il risultato che manca da più tempo è proprio la vittoria del Verona: l'ultima risale al 3 febbraio 2005 (1-0). Attenzione proprio all'1-0, che si è verificato ben sette volte di cui cinque di fila tra la stagione 1999/2000 e quella 2004/05.

In questo campionato il Verona in casa ha perso una sola partita sulle 12 giocate. Il Venezia in trasferta è un mezzo disastro: un solo successo e la miseria di 7 punti fatti. Peggio dei neroverdi hanno fatto solo Padova con 6 punti e Cremonese con 5. Venezia che tra l'altro ha perso tre delle ultime quattro partite giocate.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C1)

22 vittorie Verona

13 pareggi

7 vittorie Venezia

52 gol fatti Verona

23 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie B Verona vs Venezia 3-1

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2008/2009 Serie C1 Verona vs Venezia 2-2