Arcadio Spinozzi, il difensore d'altri tempi che divenne il baluardo della Lazio anni '80

Nello specchio del calcio degli anni Ottanta, i difensori si riconoscevano dalle cicatrici, dallo sguardo fisso sull'attaccante e da un senso del dovere che rasentava il misticismo, Arcadio Spinozzi apparteneva a quella dinastia di marcatori capaci di cancellare dal campo il centravanti avversario, riducendo il gioco a un duello primordiale di astuzia e vigore fisico.

Una storia calcistica iniziata il 3 ottobre 1953 a Mosciano Sant'Angelo, un piccolo comune abruzzese che gli ha trasmesso la tenacia e la concretezza tipiche della sua terra.

I primi passi sul rettangolo verde sono una scalata graduale attraverso la provincia.

È la Sambenedettese a svezzarlo e a lanciarlo nel calcio che conta, offrendogli il palcoscenico della Serie B. Il talento ruvido e l'efficacia nei contrasti non passano inosservati, prima il Verona e poi il Bologna gli spalancano le porte della massima serie.

Sotto le Due Torri, il difensore abruzzese si stabilizza ad alti livelli, affinando le letture tattiche e dimostrando una spiccata personalità che lo rende pronto per il grande salto.

La vera svolta, il momento in cui la professione diventa epopea, coincide con il suo sbarco a Roma nell'estate del 1980, la Lazio sta attraversando una delle tempeste più buie della propria storia, retrocessa d'ufficio in serie B e costretta a rifondare l'organico in un clima di profonda incertezza. In quel contesto drammatico, Spinozzi diventa subito un punto fermo.

Fa il suo esordio assoluto in Coppa Italia e trova immediatamente la via della rete con un colpo di testa perentorio. Sarà l'unico gol di un'avventura lunghissima, ma il suo contributo non si misurerà mai con i tabellini dei marcatori.

Nelle sei stagioni successive, Spinozzi colleziona 123 presenze in campionato, diventando il pilastro di una retroguardia chiamata a resistere a ogni urto. Vive la gioia immensa del ritorno in Serie A al termine dell'estenuante cavalcata del 1983 e affronta a testa alta le stagioni successive, fatte di sofferenza sportiva e rinascite.

Conclusa l'esperienza capitolina, vive le ultime tappe della carriera agonistica con le maglie di Reggina e L'Aquila, prima di svestire definitivamente i panni del calciatore.

Il legame con il campo, tuttavia, non si spezza con il ritiro, Spinozzi sceglie la via della panchina, dedicandosi con successo alla crescita dei giovani, tanto da conquistare una Coppa Italia Primavera alla guida dell'Udinese, per poi mettere la propria competenza al servizio dei club più prestigiosi in veste di osservatore.

Ma il difensore non ha perso il vizio di andare al contrasto: negli anni della maturità si trasforma in scrittore e voce critica, affidando alle pagine dei libri il racconto senza filtri di un calcio romantico e spietato, osservato sempre rigorosamente a schiena dritta..

La penna oltre il tackle: l'altra verità del calcio secondo Arcadio Spinozzi

C’è una solitudine particolare nel destino del marcatore a uomo, passa la carriera a guardare le spalle degli altri, a decifrare le intenzioni degli attaccanti e a subire la pressione di un errore che può costare la partita.

Quando Arcadio Spinozzi ha deciso di scambiare i tacchetti con la penna, ha mantenuto la stessa identica postura, lo sguardo dritto, il baricentro basso e nessuna paura del contatto, anche quando l’avversario da contrastare è diventato il sistema stesso del calcio.

Le sue opere letterarie non sono le classiche biografie infarcite di nostalgici trionfi, ma assomigliano piuttosto a un diario di bordo scritto da un sopravvissuto che ha deciso di spogliarsi di ogni filtro.

Il primo grande tema che attraversa le sue pagine è il disincanto verso un mondo che la memoria collettiva tende a idealizzare.

Gli anni Ottanta del pallone, per chi li ha vissuti sul campo, non erano solo stadi gremiti e domeniche alla radio, Spinozzi squarcia il velo del romanticismo da spogliatoio per mostrare la carne viva di uno sport spietato, presidenti istrionici che facevano sparire i rimborsi, allenatori incapaci di gestire le tempeste umane e le profonde solitudini di atleti trattati come merci di scambio ben prima dell'avvento del calciomercato miliardario.

Nelle sue righe c'è spazio per l'ironia dei vecchi spogliatoi romani, per le scorribande dei compagni più geniali e sregolati, ma il retrogusto resta quello di una commedia umana venata di malinconia.

Ma è nella denuncia delle storture sistemiche che la scrittura dell'ex difensore si fa affilata.

Molto prima che i tribunali sportivi e le inchieste giornalistiche portassero alla luce i conflitti d'interesse e i cartelli dei procuratori che governano il calciomercato, Spinozzi aveva già messo nero su bianco i meccanismi di quel potere invisibile. Una rigidità morale, la sua, che ha pagato a caro prezzo, scontrandosi con le geometrie dei grandi network dirigenziali e subendo l'ostracismo di un ambiente che preferisce il silenzio complice alla critica costruttiva.

C’è poi un terzo elemento, quasi cinematografico, che rende le sue testimonianze uniche: il modo in cui il pallone si è scontrato con la grande e tragica storia d'Italia. Le sue pagine deviano improvvisamente dal campo per diventare cronaca pura, dal ricordo ravvicinato di un catastrofico incidente ferroviario scampato per un soffio con i compagni di squadra, fino alle incredibili e inquietanti zone d'ombra che hanno visto il mondo del calcio sfiorare i misteri più fitti e dolorosi della Capitale, come il rapimento di Emanuela Orlandi. Il calciatore esce dalla bolla dorata dello stadio e si scopre cittadino, testimone involontario di un'epoca complessa.

Eppure, nonostante il fango e le amarezze accumulate lungo la strada, il legame con la piazza che lo ha adottato resta il fulcro emotivo della sua narrazione. La Lazio, nei racconti di Spinozzi, smette di essere una società calcistica per trasformarsi in uno stato d'animo, un'identità collettiva nata e fortificata nelle sofferenze delle retrocessioni e dei punti di penalizzazione.

Quello che resta, alla fine dell'ultima pagina, è il ritratto di un uomo che ha smesso di marcare i centravanti ma non ha mai smesso di presidiare la propria area di rigore ideale, quella dell'onestà intellettuale.