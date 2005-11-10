"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031". Con queste parole l'Inter, lo scorso 29 luglio, comunicava il rinnovo contrattuale, mettendolo di fatto fuori dal mercato.

Tante offerte

Bisseck si trova bene a Milano, anche se la Bundesliga un paio di volte lo ha chiamato - in particolare il Bayern Monaco - ma anche diverse società di Premier. La sua preferenza è stata quella di rimanere in Italia.

Le parole post Stoccarda

Nei giorni scorsi, dopo la vittoria contro i tedeschi, ha spiegato di credere di poter vincere diverse partite. "Dobbiamo stare sempre sul pezzo, nel primo tempo abbiamo creato tanto anche se la palla non entrava. Dobbiamo provare a creare sempre qualcosa, se siamo così concentrati nella fase difensiva possiamo vincere tante partite. Io provo ad aiutare la squadra anche in fase offensiva, a volte va meglio altre no. Stasera però possiamo essere felici. C'è sempre tutto da migliorare, in campionato siamo tre punti dietro alla Lazio ma non dobbiamo fare le cose più grandi di quello che sono. Sicuramente possiamo migliorare nella fase difensiva, ma oggi abbiamo fatto uno step importante: ho molta fiducia nella nostra squadra". Oggi Yann Aurel Bisseck compie 26 anni.