Destiny Udogie, un anno fa, ha affrontato una disavventura non da poco. Perché è stato minacciato con una pistola da un agente, poi interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre all’accusa di possesso di arma da fuoco. Infine è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione.

La motivazione

Perché Tobi Alabi, ai tempi associato di Wassermann e ora proprietario di The Talent Table, ha deciso di comportarsi così? Il difensore italiano stava cambiando agenzia, passando da Football Service e aveva scelto di farsi assistere da Elite Project Group. Un cambio di programma rispetto a quanto pensato da Alabi, che stava collaborando con Jehoshua Osewmonta, amico dello stesso Udogie. Il pensiero era quello di essere riuscito ad avere ottenuto il diritto di rappresentare il giocatore, salvo poi alterarsi perché ha deciso di affidarsi a un'altra agenzia.

Poco dopo arriva anche il comunicato. “Football Service desidera esprimere la propria vicinanza a Destiny Udogie, a seguito del grave episodio di violenza subita, dal quale ci dissociamo con fermezza. Con Destiny abbiamo conseguito importanti soddisfazioni professionali e condividiamo un rapporto di stima e collaborazione che continua nel tempo. A lui e alla sua famiglia il nostro affetto e la nostra solidarietà. Together”. Oggi Destiny Udogie compie 24 anni.