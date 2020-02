Saphir Taider, compleanno ogni quattro anni, e un presente in Canada

Saphir Taider, uno dei pochi, sfortunati o no, a poter festeggiare il compleanno una volta ogni quattro anni. Già, perché oggi è il 29 febbraio, e non è stato facile trovare un calciatore per la nostra rubrica giornaliera, ma l'attuale centrocampista del Bologna è uno di questi. Nato in Francia da padre tunisino e madre algerina, ha iniziato a giocare da professionista nel Grenoble, prima di arrivare in Italia nel 2011 dopo il fallimento del club francese. Fu il Bologna a credere in lui e nelle sue qualità e fino al 2013 ha collezionato 51 presenze nel club felsineo siglando cinque gol. Poi fu l'Inter a puntare su di lui ma la sua avventura in nerazzurro non è stata positiva al 100% tanto che nell'estate 2014 il club milanese lo ha ceduto in prestito al Southampton, nell'operazione che portò Osvaldo all'Inter, anche se dopo appena 26 giorni fece ritorno in nerazzurro senza mai scendere in campo con i Saints, e passò al Sassuolo, sempre in prestito, prima della fine del mercato estivo. Nell'estate successiva il ritorno al Bologna, con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2017. Dopo essere rimasto in rossoblù per alcune stagioni nel 2018 è poi partito per il Canada per indossare la maglia del Montreal Impact. Con la maglia della Nazionale algerina il centrocampista è sceso in campo 46 volte segnando 5 reti. Oggi Taider compie 28 anni.