Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato

Non solo le giocate, i piedi deliziosi, le intuizioni sublimi. La danza sul pallone, i dribbling, gli assist e le verticalizzazioni. Nico Paz nel laboratorio Como sta diventando qualcosa di diverso. Qualcosa di più. Ha forse perso piccoli dettagli nello stretto e nell'elasticità ma si sta trasformando in un calciatore ancor più moderno: tecnica, tattica, ma pure fisicità. Cesc Fabregas sta plasmando Nico nel suo Jude Bellingham. E questo influenzerà anche le casse del club lariano quando arriverà il momento di cederlo...

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Non solo Nico Paz: al Como brilla la stellina di Mattia Liberali

Oggi la partita contro il Manchester United in Champions League, nel weekend la vittoria contro la Fiorentina, al Franchi ha segnato anche Mattia Liberali. Ne ha parlato così Cesc Fabregas: "con Mattia abbiamo preso un grandissimo giocatore di calcio. Sta migliorando, non si può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti ma sa fare la differenza. Lui è un conoscitore di calcio, non ha paura di giocare: nel suo ruolo ci sono Baturina, Nico Paz, Caqueret, Diao, Addai alcune volte, dobbiamo trovare spazio per tutti. Ha giocato con personalità, non stava neanche bene e il ragazzo ha risposto bene. Poi si può vincere o perdere, ma la prestazione è importante e la personalità c'è stata. Ci sarà ancora tempo per dimostrare, come Diao che ha segnato e purtroppo si è fermato per infortunio. Quando l'allenatore ti dà fiducia, il giocatore deve dimostrare".