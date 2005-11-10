Il Napoli si prepara a vivere un gennaio tutt'altro che ordinario. Sul tavolo di De Laurentiis e Manna non ci sono soltanto i rinforzi da consegnare ad Allegri, ma anche rinnovi delicati, possibili addii eccellenti e una rosa da ridisegnare. Da Anguissa a De Bruyne, passando per Lucca e Lang, sono diversi i dossier destinati a entrare nel vivo. Intanto prende forma una lista di obiettivi ambiziosi, con giovani talenti e profili già pronti per incidere. Il mercato invernale può diventare il primo capitolo di un Napoli completamente nuovo.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Il piano di Manna

Il piano di Manna guarda soprattutto a tre innesti: una mezzala, un centravanti e, se dovesse partire uno tra Lang e Neres, anche un esterno offensivo. In attacco il nome più ambizioso è quello di Gustavo Varela del Monza, mentre Zirkzee rappresenta una possibile occasione dalla Premier League. A centrocampo piace Mamadou Coulibaly del Monaco, valutato però intorno ai 40 milioni, con Cacciamani del Torino tra le tentazioni per la fascia. Sul fronte delle uscite, Anguissa è in una situazione contrattuale delicata, Lucca e Lang non sono più intoccabili e dall'Olanda continua a circolare la suggestione PSV per De Bruyne. Un intreccio di operazioni che potrebbe cambiare profondamente il volto della squadra nella seconda parte della stagione.