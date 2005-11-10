Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale

Un centravanti vecchia maniera, ma mica di quelli da area di rigore. Di quelli 'alla Alan Shearer' per capirci. Duro, forte, cattivo. Verticale, potente. Milutin Osmajic è veramente un numero nove di quelli che non trovi mica facilmente. Un acquisto importante per il Genoa di Daniele De Rossi che ha deciso di aggrapparsi alle spalle del montenegrino per trovare la salvezza.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Blasquez svela i retroscena sui colpi 'mancati' del Genoa e su A-Cap

Nel corso di una lunga intervista concessa a Diretta.it, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha parlato della gestione di A-Cap in particolare delle questioni legate a Djed Spence e all'interessamento a David De Gea: "Posso farle un esempio relativo alla gestione A-Cap e al danno sportivo che abbiamo subito. Avevamo un'opzione per acquistare Djed Spence per 7 milioni di euro, e loro hanno rifiutato. Quando giocava per noi, si ricordi, era felice qui, avevamo l'opzione e la dirigenza di A-Cap disse: 'No, non potete permettervelo'. Io dissi: 'Guardate, è una buona opportunità'. De Gea ci fu offerto a parametro zero e, ancora una volta, credo che A-Cap abbia detto: 'È un portiere vecchio stampo, non dovremmo prenderlo'. Le garantisco che quella situazione non sarebbe accaduta se il signor Sucu avesse avuto il controllo all'epoca.