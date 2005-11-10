Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane

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Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo BelahyanePodcast TMW
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Marco Conterio
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17.10.2026 10:00Podcast TMW
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Totalmente fuori dal progetto, ai margini della Lazio, poi tra necessità e virtù, Reda Belahyane si è preso in mano le redini della mediana biancoceleste. Gennaro Gattuso adesso non può fare a meno di lui, certamente non una buona nuova per Niccolò Rovella e per Danilo Cataldi. Però la piccola Formica Atomica della Lazio è un imprescindibile per quantità, qualità e sostanza. Come dire: spesso le risorse più inattese, sono già dentro di te. Basta crederci...
Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio
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