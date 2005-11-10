Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan

E' tutto oro quel che luccica? Oppure no? Certo è che Markus Krosche arriva (probabilmente) al Milan con l'etichetta di 'mago delle plusvalenze'. Inevitabile: ha portato l'Eintracht Francoforte a vincere l'Europa League, ha fatto ricco il club con nomi come Randal Kolo Muani, Omar Marmoush, Hugo Ekitike e non solo. Ma dopo? Lo step successivo è mancato e la rottura di questi mesi con l'ambiente non è stata indolore. Nelle scorse ore l'addio e a Francoforte non si sono levate proteste e grida di disperazione, anzi. Da settimane e mesi, Krosche è nel mirino della critica e della stampa. Perché?

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Gli investimenti nel mirino

Il 18 ottobre 2026, Krösche si è dimesso dall'Eintracht Francoforte, club in cui ricopriva la carica di direttore sportivo (membro del consiglio direttivo per l'area sportiva) dal 2021. Durante il suo ciclo al Francoforte, è stato il principale artefice della vittoria dell'Europa League nel 2022 e di straordinarie plusvalenze di mercato, come le cessioni record di Randal Kolo Muani al PSG, Omar Marmoush al Manchester City e Hugo Ekitike al Liverpool. Non solo applausi, però: la critica principale riguarda il fatto che, a fronte di centinaia di milioni incassati dalle cessioni, la qualità complessiva della squadra è calata. Krösche è stato accusato di aver speso cifre molto alte per giovani scommesse o calciatori che non hanno reso, offrendo un valore tecnico decisamente sproporzionato rispetto agli investimenti fatti